Motorista vilhenense sai ileso de acidente onde cabine de carreta ficou destruida; vídeo

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 01, na BR-163, Km 709, próximo ao município de Sorriso-Mato Grosso.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma carreta caçamba tentou ultrapassagem indevida, com isso, acabou provocando a colisão com mais duas carretas, uma bi trem e outra tanque.

A carreta tanque da transportadora vilhenense Batista era conduzida por Márcio Rodrigues, que ficou preso as ferragens e foi retirado por caminhoneiros que passavam pelo local.

Márcio foi resgatado aparentemente com ferimentos leves, porém, foi levado para o hospital para passar por exames.

A carreta que Márcio dirigia ficou com a cabine totalmente destruída. Entretanto, o tanque não foi afetado. Os condutores das outras carretas não sofreram ferimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Internauta