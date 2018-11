Mulher é encontrada morta dentro de casa em Cerejeiras

Na madrugada desta quinta-feira, 01, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada na Avenida dos Estados, no Bairro Maranata, em Cerejeiras, após ser informada de que um corpo havia sido encontrado no local.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais fizeram contato com os militares do Corpo de Bombeiros, que informaram que ao chegarem ao imóvel, constataram que Jerusa Amâncio Pinto, de 52 anos, já estava morta e com intensa rigidez cadavérica.

Porém, como havia sangue próximo à boca da mulher, foi solicitado os trabalhos periciais, para esclarecer se realmente as causas foram naturais.

Texto e foto: Extra de Rondônia