Prefeitura de Espigão do Oeste abre processo seletivo com salário de até R$ 10 mil

A partir do próximo dia 19 de novembro a Prefeitura de Espigão do Oeste, estará com um novo processo seletivo aberto para contração de médico.

Há apenas uma vaga destinada ao profissional especializado em obstetria, que deve atuar em jornada de 24h por semana, com remuneração de R$ 10.394,71 ao mês.

Os interessados podem inscrever-se até o dia 23 de novembro de 2018, por meio do site.

As inscrições poderão também ser realizadas de forma presencial ou por procuração da Rua Rio Grande do Sul, nº 2075, Centro, cujo atendimento acontece nos horários de 8h às 12h. Esta seleção é válida por um período de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A classificação dos candidatos vai acontecer por meio de análise curricular e de títulos, conforme especificado no edital disponível no site para consulta.

Texto: Assessoria/ Helena Pellim

Foto: Reprodução