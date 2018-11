PRF publica edital de licitação para construção de coberturas das Unidades Operacionais Policiais em RO

A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia (SRPRF-RO) republicou o edital para contratação de empresa para construção de coberturas metálicas das Unidades Operacionais.

O aviso de licitação estará disponível na edição do dia 05/11/2018 do Diário Oficial da União (DOU). A modalidade adotada para a seleção das propostas é a tomada de preços de nº 01/2018. O edital, o projeto básico e demais anexos estarão disponíveis para consultas dos interessados no site compranet.gov.br – UASG200131.

Ademais, a data para abertura dos envelopes de habilitação e propostas está agendada para o dia 20/11/2018 (09:00h).

A licitação tem por intuito a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para construção de instalações físicas de cobertura de pista em estrutura metálica das Unidades Operacionais (UOP) nessa regional, com fornecimento de materiais, peças e mão-de-obra, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico.

Para mais informações relacionadas ao Edital, os interessados devem acessar o site http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-200131-2-00001-2018 ou se dirigir à Superintendência da PRF em Rondônia (situada na Avenida Pinheiro Machado, 1276, nesta capital).

Texto e foto: Assessoria