Servidora tem motoneta furtada em estacionamento de hospital

Uma servidora do Hospital Regional de Vilhena teve sua motoneta Honda Biz, de cor preta, com placa NCM- 6795 furtada do estacionamento da unidade, nesta quinta-feira, 01.

De acordo com a vítima, por volta das 07h09, ela deixou seu veículo estacionamento do pátio, e ao término do plantão, notou que o veículo não estava mais no local.

No baú da motoneta estavam os documentos pessoais da vítima, como CPF, Habilitação, título de eleitor, RG, cartões de banco e a quantia de R$ 70,00.

A Polícia Militar realizou diligências, mas não obteve êxito em localizar o veículo. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto e foto: Extra de Rondônia