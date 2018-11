Vereador indica pela segunda vez que prefeito providencie conserto de semáforo em Cerejeiras

Pela segunda vez, o vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), cobrou em plenário da Casa de Leis, que o prefeito Airton Gomes (PP), providencie com urgência o conserto do semáforo localizado na avenida principal da cidade que não está funcionando e, com isso, diversos acidentes já aconteceram e outros irão acontecer se providências não forem tomadas.

Leia indicação 112/18

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação