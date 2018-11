1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena troca de comando

Na tarde de quinta-feira, 01, foi realizado o cerimonial da passagem de comando do 1º subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

O evento contou com a presença do Capitão Merycles Guedes, Iranildo Dias, comandante do Tiro de Guerra (TG), subtenente Jurandir Santana, do diretor da Colônia Penal, Alexsandro Pereira, Banda da Guarda Mirim, entre outras autoridades.

O capitão Joaquim José da Silva assumiu o comando da corporação em fevereiro do corrente, porém, agora passou para seu sucessor, 1º tenente Jonas Ferreira.

Joaquim, natural de Pernambuco, graduado em administração pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), expressou agradecendo a equipe do 1º subgrupamento por todo o trabalho e empenho que desenvolvido em prol da comunidade.

Jonas Ferreira assumiu a corporação se comprometendo a empenhar-se visando sempre o melhor aos companheiros de trabalho e a população.

Texto e fotos: Extra de Rondônia