Condutor perde controle e tomba as margens da BR-174; quatro pessoas são socorridas ao HRV com escoriações e uma com suspeita de fratura na perna

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 2, no km 539 da BR-174, próximo a comunidade do Padronal, cerca de 55 quilômetros de Vilhena, sentido Cuiabá.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, junto ao Corpo de Bombeiros de Vilhena que prestou socorro as vítimas, cinco pessoas da mesma família seguiam pela rodovia num carro Hyundai HB-20 com placas de Pontes Lacerda, sentido Vilhena.

Quando próximo ao km 539, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle de direção saiu da pista e capotou num matagal as margens da via.

Apesar de o carro ter capotado varias vezes, as vítimas saíram praticamente ilesas. Uma delas foi até a rodovia e pediu ajuda.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Regional de Vilhena (HRV) com escoriações. Entre elas duas crianças. Apenas uma delas estava com suspeita de fratura na perna.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração