Corpo com sinais de agressão é encontrado dentro de casa no Jardim Primavera

O corpo foi encontrado por volta das 17h00 desta sexta-feira, 02, em uma casa localizada na Avenida 1701, no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, uma vizinha vinha sentindo um intenso mau cheiro e desconfiou que dentro do imóvel, que é utilizado por usuários de drogas, pudesse ter algum animal ou pessoa morta.

Devido não ter coragem de entrar para verificar, a mulher comunicou outro morador que entrou na casa pela porta dos fundos, que estava aberta e constatou que em um dos quartos, havia o cadáver de um homem.

De acordo com o jovem que encontrou o corpo, o mesmo apresentava ferimentos na cabeça, que provavelmente foram causados com uma ripa de madeira que estava jogava ao lado da vítima

A polícia militar e Perícia Técnica estão no local e apuram as informações. A vítima não portava documentos pessoais e está no local a mais de três dias.

O homem possuí pele morena, 1,70 de altura e cerca de 45 anos. O corpo está na Funerária São Matheus, próximo ao Hospital Regional.

Texto e fotos: Extra de Rondônia