CORUMBIARA: Homem é detido em distrito após efetuar disparos de arma de fogo em bar

O fato aconteceu na tarde de quinta-feira, 1, num bar localizado no distrito de Alto Guarajus, distrito de Corumbiara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada por populares, onde relataram que um homem identificado apenas por Wilson, estava no bar do Juarez, que fica em frente a escola Luiz Benvemoto Dala, quando se desentendeu com outro homem identificado pelo apelido de “Zoio”, Wilson teria sacado uma arma de fogo e disparado por varias vezes, colocando vidas de terceiros em risco, inclusive dos alunos que estavam em sala de aula.

Depois dos disparos o suspeito foi tranquilamente para casa. Após colher informações os militares foram até a residência do suspeito, onde negou ser o autor dos disparos. Porém, através de depoimentos de testemunhas foi confirmada a suspeita. Com isso, foi detido e levado para prestar esclarecimentos.

Entretanto, o suspeito foi agressivo com os policiais e disse que não tinha medo da polícia, da justiça e assim que voltasse ao distrito iria acertar as contas com quem falou sobre ele.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração