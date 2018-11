Denúncia anônima leva PM ao paradeiro de moto roubada

A localização do veículo se deu na tarde desta sexta-feira, 02, e foi possível devido uma denúncia anônima dando conta de que em uma residência localizada na Rua 2206, no setor 22, em Vilhena, um jovem teria sido visto entrando com uma motocicleta similar à roubado em um assalto ocorrido no dia anterior.

No local os militares se depararam com a motocicleta Honda Bros 160, nas cores azul e branca, com placa NEG-3943, de Guajará-mirim, que havia sido roubada por volta das 13h15, de quinta-feira, 01, de uma casa localizada na rua 8207, no Alto dos Parecis, onde um homem armado rendeu uma família. (Reveja AQUI)

Diligências foram realizadas em prol da localização do infrator, porém, os militares não lograram êxito e conduziram o veículo até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência de recuperação.

Texto e fotos: Extra de Rondônia