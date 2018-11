Bandidos tocam terror em Vilhena, cinco comércios foram assaltados na noite deste sábado; vídeo

A noite deste sábado, 3, não está sendo fácil para o cidadão vilhenense, bandidos estão tocando o terror na cidade.

O primeiro assalto aconteceu na distribuidora de bebidas RM, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, onde o bandido usando de forte ameaça as vítimas, subtraiu mais de R$ 600,00 em dinheiro do caixa do estabelecimento, celulares de dois clientes e carteiras.

Após este assalto, mais quatro comércios em bairros diferentes foram alvos dos marginais, além de uma moto Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NDF-9360/Vilhena.

A Polícia Militar está com toda força disponivel na rua – no encalço dos bandidos.

