EMPREENDEDORISMO: ex-mecânico cria empresa para fabricação de espetos elétricos em Vilhena

George Gomes, 33 anos, atuava como mecânico desde o 14 anos, mas devido à criação dos espetos elétricos a profissão tornou-se um hobby. O empreendimento dos espetos elétricos surgiu de uma necessidade sua, pois sempre gostou de assar carne e receber os amigos, mas tinha que se dividir entre o serviço de churrasqueiro e a recepção dos convidados.

“Nunca conseguia conciliar os dois, quando dava atenção para um, o outro ficava a deriva. Diante disso desenvolvi um espeto que não precisa ficar cuidando, pois é só espetar a carne e deixá-la que quando chegar ao ponto não queimará”, contou Gomes.

Gomes explica que a utilização do espeto é simples, pois o aparelho é regulável para qualquer tipo de churrasqueira, inclusive as improvisadas.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Segundo o empresário, os primeiros modelos foram bem rústicos, feitos com madeira e um motor que encontrou em casa. “Como a experiência tinha dado certo, fiz para alguns amigos que me incentivaram a investir e vender os espetos”.

Diante do incentivo e da divulgação dos amigos, Gomes viu nos espetos uma chance de empreender e realizar o sonho de ter o próprio negócio. Após a criação e a boa recepção do público, o ex-mecânico resolver investir ainda mais. Para isso contratou um engenheiro mecânico que padronizou e otimizou a produção.

De acordo com o empreendedor, o projeto recebeu melhorias com aspecto de industrialização, mas não perdeu a essência do artesanal. “Esse é 100% inox 304 com alumínio naval, um dos melhores materiais do mercado”.

PÚBLICO ALVO E VENDAS

O foco do micro empresário são os atacados, porém há negociações para o varejo.

Gomes conta que a principio era cerca de 50 espetos por mês, atualmente o mês é fechado com mais de 800 pedidos. Os valores são variados e depende do local, mas a estimativa é de aproximadamente R$ 120,00.

Devido ao sucesso do produto, os espetos estão sendo comercializados para lugares do Brasil.

FUTURO

Gomes enfatiza que os projetos futuros são de investimentos em infraestrutura e expansão territorial, para isso pretende investir no e-commerce, para venda via internet.

Caso você queira conhecer ou adquirir basta entrar em contato através do telefone 9 8409-4699 ou conhecer a loja Imperial Espetos Giratórios, localizada na Avenida Melvin Jones, de frente a capela mortuária Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia