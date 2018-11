Por causa de preço de frango, homem puxa faca para outro em Vilhena

Os fatos se deram na tarde de sexta-feira, 02, em uma chácara localizada na gleba Corumbiara, em Vilhena, onde dois homens se desentenderam por causa do preço de um frango e uma acabou puxando uma faca para o outro.

De acordo com o registro da ocorrência, um homem de 35 anos se dirigiu até a referida propriedade, onde tem o costume de comprar frangos, porém, durante a negociação com o proprietário, ambos acabaram se desentendendo com relação ao valor combinado.

Em dado momento, ainda segundo o comunicante, o dono das aves, que possui 59 anos, se apossou das chaves de sua motocicleta e em posse de uma faca, o ameaçou.

Alegando temer por sua vida, a vítima chamou a polícia, porém, o proprietário da chácara negou as acusações e afirmou ter se apossado de uma faca apenas para se defender, uma vez que seu cliente o empurrou contra uma cerca e que só pegou as chaves do veículo, para que ninguém o furtasse, devido seu agressor ter fugido do local deixando a motocicleta para trás.

Durante o registro da ocorrência, o sitiante, que possui sequelas de um AVC, desmaiou e foi socorrido pelos policiais até o Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa