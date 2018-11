PRF resgata macaco com fratura exposta na perna na BR-435; vídeo

Na tarde deste sábado, 03, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), patrulhava pela BR-435, rodovia que liga Vilhena a Colorado, quando encontraram as margens da via, um macaco que provavelmente foi atropelado.

Porém, quem bateu no animal, não parou para prestar socorro. Ele foi encontrado pelos PRFs com alguns ferimentos e a perna direita com fratura exposta.

De imediato os patrulheiros realizaram os primeiros socorros ao animal, fazendo a assepsia e imobilização do membro fraturado, seguidamente o conduzindo ao Corpo de Bombeiros.

Após serem informados pelos militares de que o macaco precisava com urgência de um veterinário, foi feito contato com uma profissional, que de pronto atendeu o animal e realizou uma cirurgia de emergência.

Devido ao pronto atendimento dos federais, militares dos Corpo de Bombeiros e da veterinária, o primata não corre mais risco de morte e permanecerá em observação até que o IBAMA tome providências.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia