Servidor público morre aos 55 anos de AVC em Vilhena

Morreu na tarde deste sábado, 3, o servidor público federal Pedro Bezerra de Jesus, de 55 anos.

Pedro era pioneiro em Vilhena, chegou à região nos anos 80, e aqui fixou residência com sua família. Trabalhou por anos na Funasa.

Pedro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última segunda-feira, 29, foi levado para o Hospital Regional, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Porém, além do AVC, o pioneiro também estava acometido de Malária e Hepatite. Ele não resistiu e morreu as 13h45 de hoje.

O corpo do ex-servidor está sendo velado na Capela Mortuária e será sepultado neste domingo, 4, as 15 horas no cemitério Cristo Rei. Pedro deixa três filhos e oito netos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família