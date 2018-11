A “mansão” de apoio, as plantas, Moro ministro e a semelhança com Vilhena – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ CASA LUXUOSA

No início desta semana, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), comemorou, com direito a fogos de artifício e churrasco, a inauguração da nova Casa de Apoio em Porto Velho. O imóvel é luxuoso, amplo, conta com uma ótima churrasqueira e quartos. Realmente é a qualidade que o cidadão vilhenense (que paga seus impostos) necessita quando chega à capital em decorrência de atendimento médico. Nota 10!

@@@ SEM VALORES

Entretanto, os questionamentos que os vilhenenses se fazem são a respeito do valor. Em nota enviada à imprensa, a assessoria do prefeito tratou a nova casa como “mansão” e garante que o valor apenas aumentou 5% daquele que já era pago pelo antigo imóvel. Contudo, não foram mostrados valores, só ficou no dito pelo dito. Informações extraoficiais dão conta que o valor aumentou em 50%. Se antes a prefeitura pagava quase R$ 6 mil, hoje bate a casa dos R$ 9 mil. Vamos atrás da verdade dos fatos.

@@@ COMITIVA NA CAPITAL

E para a inauguração, não poderiam faltar os personagens principais: os políticos. Uma comitiva formada por vereadores e secretários municipais se deslocou até a capital, com diárias pagas pelo contribuinte. Além de Japonês, também estiveram na capital os vereadores Ronildo Macedo, Adilson de Oliveira, França Silva, Wilson Tabalipa, e os secretários Ricardo Zancam (Planejamento), Afonso Emerick (Saúde) e Patrícia Glória (Assistência Social).

@@@ MAIS GASTANÇA

E falando em vereadores. Esta semana, os nobres edis deram mais um “ótimo” exemplo de como continuar gastando mais recursos financeiros com a reforma do prédio do Legislativo de Vilhena: divulgaram o edital de licitação para a aquisição de uma variedade de plantas no valor de R$ 117 mil. Na lista estão plantas de dar inveja qualquer jardim botânico, como fênix e palmeiras da espécie Imperial. Além de chiques, os parlamentares são exigentes.

@@@ POETAS

Eles justificaram a aquisição das plantas dizendo que “o paisagismo não é apenas a criação de jardins através do plantio desordenado de algumas plantas ornamentais, é uma técnica artesanal aliada à sensibilidade, que procura reconstituir a paisagem natural dentro do cenário devastado pelas construções”. Percebe-se que os nobres edis são até poetas. Mas o que chamou a atenção são os valores para a aquisição das plantas. Conforme o edital de licitação, a estimativa é a seguinte: R$ 3,6 mil com 50 buxinhos, R$ 4 mil com 14 fênix, R$ 42 mil com 2.000 metros de grama esmeralda e R$ 41 mil com palmeiras imperial, entre outros. Muitos vilhenenses ficaram abismados com os valores. Veja a matéria AQUI

@@@ MORO MINISTRO

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou o conhecido Juiz Sérgio Moro como novo ministro da justiça e de segurança pública a partir de janeiro de 2019. Moro é responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em Curitiba e ficou durante 22 anos na magistratura. O que todos analisam é se a futura nomeação será benéfica ao governo de Bolsonaro. Analisemos os dois lados da moeda.

@@@ MORO, O SUPER-HOMEM

Pelo lado teórico, o anúncio de Moro foi bem aceito pela população. É uma espécie de super-homem que pretende salvar os brasileiros da corrupção desencadeada nos meandros da gestão pública. É visto como casca grossa no sentido de ser rígido com os maus políticos que insistem em levar vantagens com as atribuições do cargo. Ao lado de Bolsonaro, são vistos como salvadores da pátria. E, realmente, todos nós esperamos que assim seja. Pelo que informa a imprensa nacional, Moro terá um forte aparato à disposição para colocar em prática suas ações no ministério, incluindo neste sentido a popular “carta branca” do agora chefe Bolsonaro.

@@@ DÚVIDAS ANTICORRUPÇÃO NO GOVERNO

Como juiz, Moro agiu com extrema observância ao que especifica a Constituição Federal. E isto pode ser comprovado quando em julho de 2017, divulgou o grampo dos ex-presidentes Lula e Dilma. Ele diz que seguiu apenas o que a carta magna estabelece (Leia AQUI). Pois é. Com Moro no governo, será que ele vai seguir à risca os padrões éticos e morais que fizeram ele símbolo da corrupção no país? Será que ele teria coragem de denunciar um colega ministro? E denunciar Bolsonaro, seu chefe, caso descubra alguma ilicitude? Entre as atividades do ministro, está solucionar conflitos. Ou seja: terá que ter um jogo de cintura danado para resolver os problemas da vida pública. Isto irá ocorrer?

@@@ SEMELHANÇA COM VILHENA

Outro questionamento é se Moro terá a tão sonhada carta branca para exercer suas funções dentro da pasta. Muitos afirmam que sim. Mas isso seria relativizar a questão. A teoria é bem diferente que a prática. Senão vejamos o que aconteceu em Vilhena meses atrás. Um secretário municipal foi nomeado com a garantia de que teria carta branca na pasta. Dois meses depois, o tal secretário pediu exoneração do cargo. O motivo: não existia carta branca nenhuma para nomear alguém de sua confiança num cargo estratégico na administração municipal porque a nomeação pertencia a outra liderança política. Resumindo: teoria é bem, bem diferente que a prática.

@@@ UM BRASIL MELHOR PARA TODOS

Mas nós, como brasileiros, torcemos para que tudo dê certo e que o país retome os avanços nos mais diversos setores públicos, principalmente na saúde. Ninguém merece ter que chegar num hospital e faltar profissionais médicos e, pior ainda, remédios básicos. Esperamos, realmente, estarmos errados nas abordagens acima sobre o futuro ministro Moro e que o Brasil seja a potência econômica que todos almejamos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa