Moto roubada em Colorado é recuperada pela Patamo em Vilhena

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite da última sexta-feira, 2, a guarnição da Patamo fazia ronda de rotina pela Avenida Paraná, quando os militares avistaram um homem que conduzia uma moto Honda Bros 125, de cor branca, placa NCB-7232/Colorado do Oeste, e ao perceber a presença da polícia agiu de forma suspeita.

Com isso, foi feito acompanhamento e realizado abordagem. O condutor foi identificado como sendo Robson Fernando de Jesus Montanari, de 27 anos, no qual não portava o documento do veículo.

Sobre a procedência da motocicleta, o suspeito entrou em contradição por diversas vezes. Foi realizado consulta no sistema e constatou que o veículo era produto de roubo no município de Colorado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde feito boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia