PM apreende arma de fogo, recupera objetos e detém suspeitos por comércio de drogas no Conjunto União

O fato aconteceu na noite de sábado, na Rua 11607, no Conjunto União, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar (PM), fazia ronda de rotina pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetal), quando no cruzamento com a Avenida Melvin Jones, avistaram dois homens em atitude suspeita, ao abordá-los, foram identificados como sendo Matheus Bernadinho da Silveira, de 18 anos, e J.L.C, de 16 anos.

Com o suspeito Matheus foi encontrado um invólucro contendo substancia aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente uma grama.

Indagado sobre a procedência da droga, o suspeito informou ter comprado numa casa no Conjunto União, de uma pessoa conhecida como “D”. Em revista ao menor infrator, foi encontrada uma porção de substancia aparentado ser cocaína. Os suspeitos informaram que pagaram R$ 20,00 pela droga.

O local indicado pelos suspeitos já estava sendo monitorado pelos policiais pelo fato de intensa movimentação de pessoas naquele endereço.

Diante dos fatos, a guarnição foi até a casa e deteve David Leandro da Silva, de 25 anos, conhecido por “D”, Jaqueline Bernardo de Oliveira, de 20 anos, Felipe Bernardo de Oliveira, de 19 anos.

Em revista na residência foi encontrado nos fundos enterrado num monte de areia, uma sacola com cinco invólucros de substância aparentando ser maconha, pesando cerca de 72 gramas, seis invólucros de substancia aparentado ser pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 14 gramas, na lateral da casa debaixo de uma maquina de lavar roupa foi localizada uma arma tipo garrucha calibre 38, na sala foi encontrado dentro de um vaso R$ 171,50 – proveniente da venda de entorpecentes. Além disso, havia no local um relógio de cor dourada da marca BVLGARI e vários aparelhos celulares, todos os objetos de procedência duvidosa.

Os suspeitos, as drogas e os objetos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi feito boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia