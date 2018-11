Ex-prefeito critica projeto da Câmara de Vilhena e alerta para sobrepreço na aquisição de plantas: “Tem rato nessa ratoeira”

O ex-prefeito Vitório Abrão, fez uso do espaço de comentários do Extra de Rondônia para criticar o projeto de paisagismo executado no novo prédio da Câmara de Vilhena.

O Extra de Rondônia divulgou a matéria informando a estimativa de valores que serão gastos (R$ 117 mil) com aquisição de diversos tipos de plantas, como palmeira da espécie Imperial, fênix e outros. Relembre AQUI

Entre vários internautas, o ex-prefeito fez um desabafo mais profundo, ao dizer que foi por várias vezes ao parlamento para tentar dialogar com o presidente da Casa, Adilson de Oliveira (PSDB), e seu chefe de gabinete, com o objetivo de conseguir mudas por metade do preço de mercado, mas os mesmos não deram à mínima. Pior: Abrão afirmou que esconderam os valores do projeto que solicitou.

“Poderiam publicar o projeto para a população ver e opinar ao invés de licitar a toque de caixa, porque pelas mudas pedidas e como entendo do ramo, acho que o projeto urbanístico não ficou bom. Além de ter ficado caro, pois eu fui umas trinta vezes atrás desse projeto e esconderam ele”, garante o ex-mandatário.

Ainda, Abrão fez mais um desabafo ao alerta para o sobrepreço nos valores apresentados no projeto. “Me desculpem o que vou dizer: tem rato ai nessa ratoeira. Não estou dizendo que são os senhores, mais que tem, tem”, encerrou.

