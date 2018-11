Vagas de emprego para esta segunda-feira em Vilhena e região

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Vilhena está oferecendo diversas vagas para esta segunda-feira, 05. Os interessados devem procurar o Sine Vilhena, localizado na Avenida Celso Mazutti, nº 5467, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento do Sine acontece das 7h30 às 13h30 (horário local).

Dentre as oportunidades estão:

VILHENA

* Arte finalista com experiência

* Açougueiro com experiência (masculino e feminino)

* Auxiliar vendas de peças para tratores (masculino, currículo SINE)

* Auxiliar de informática com experiência (M/F, curso)

* Auxiliar de manutenção (masculino, exp.NR-10)

* Ajudante de reforma carrocerias (masculino)

* Auxiliar de cozinha com experiência (feminino, CNH)

* Armador com experiência (masculino)

* Aplicador de adesivos e acabamentos com experiência (masculino)

* Biomédica (pós em Imagendologia)

* Caseiro para sitio

* Confeiteiro com experiência

* Costureira industrial com experiência

* Doméstica com experiência (ter moto)

* Designer Gráfico (masculino experiência em fotoshop, currículo no SINE)

* Garçom ou garçonete com experiência

* Montador de móveis com experiência

* Estoquista com experiência (feminino, currículo no SINE)

* Eletricista caminhão com experiência (masculino)

* Eletricista industrial com experiência

* Estoquista de peças com experiência (masculino)

* Embarcador externo (masculino, ensino médio/CNH-B, disponibilidade de horário e experiência em logística/currículo no SINE)

* Operador de máquinas com experiência

* Operador de caixa com experiência (F/M ensino médio, currículo no SINE)

* Moleiro com experiência

* Projetista de móveis planejados com experiência

* Soldador tig/mig com experiência

* Padeiro com experiência

* Técnico com experiência (ar condicionado)

* Técnico de rede ensino superior (Sistema ou Ciência da Computação)

* Técnico informática

* Técnico redes wireless

* Técnico radiologista com experiência (masculino, feminino)

* Vendedor com experiência (M/F, plano de saúde)

* Consultor comercial (ENSINO MÉDIO, PARA JOVENS EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO)

COLORADO DO OESTE

* Mecânico industrial com experiência informática

CEREJEIRAS

* Operador de secador (01 vaga)

COMODORO – MT

* Auxiliar cozinha com experiência (feminino)

* Chapeiro com experiência

* Marmorista com experiência

* Técnico Segurança do Trabalho com experiência (ficar no alojamento)

CAMPOS DE JÚLIO – MT

* Auxiliar de eletricista

* Eletricista automotivo com experiência

* Cozinheira (01 vaga)

SAPEZAL – MT (GRUPO SCHEFFER)

* Mecânico agrícola com experiência comprovada em carteira e disponibilidade para ficar em alojamento (04 vagas)

* Cozinheira com experiência comprovada em carteira e disponibilidade de ficar em alojamento (03 vagas)

* Lubrificador de aeronaves agrícolas com experiência comprovada em carteira e disponibilidade de ficar em alojamento (possuir CNH A/D e MOPP – 02 vagas)

* Assistente de controle administrativo com experiência comprovada em carteira e disponibilidade para ficar em alojamento (01 vaga)

* Coordenador de oficina mecânica que tenha experiência comprovada em carteira (vaga para União do Sul)

* Analista de controle automotivo que tenha experiência comprovada em carteira (01 vaga, SEM alojamento)

* Soldador industrial que tenha experiência com soldas em geral e confecções de peças (01 vaga, SEM alojamento.

* Operador de secador que tenha experiência em controle de secagem, limpeza de grãos, conferência de carga para movimentação, operação em maquinários em processo de movimentação de produtos, operação de equipamentos no processo de limpeza e secagem do produto (02 vagas, SEM alojamento)

* Vaqueiro que tenha experiência comprovada em carteira e disponibilidade de ficar em alojamento (02 vagas)

Fonte: SINE Vilhena

Foto: Ilustração