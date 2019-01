Assaltante armado rende funcionários e clientes de lanchonete e rouba dinheiro e celulares

Por volta das 22h30 de quinta-feira, 03, uma assaltante, portando um revólver, rendeu os funcionários e clientes de uma lanchonete localizada na Avenida Rondônia, Setor 19, de Vilhena, e furtou dinheiro e celulares.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois meliantes chegaram ao local em uma motocicleta Honda Titan de cor preta, o carona entrou na lanchonete e anunciou o assalto.

Enquanto o meliante recolhia os aparelhos telefônicos e dinheiro das vítimas, seu comparsa o aguardava na motocicleta, na qual fugiram em sentido ignorado.

De acordo com as vítimas, os infratores trajavam camisas de mangas longas de cor escura, calças jeans e faziam uso de capacetes pretos.

As características físicas dos assaltantes, bate com as mesmas registradas pelo sistema de segurança de um posto de combustível, onde dois homens também realizaram um roubo esta semana.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa