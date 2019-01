Coloradense procura por filho desaparecido há mais de 20 dias

A mãe de Marcos Antônia Rodrigues, de 37 anos, está ansiosa por informações do filho, devido o mesmo ter saído de casa após o almoço de domingo, 09 de dezembro, só com a roupa do corpo e desde então, não ter mais entrado em contato com a família.

Marcos, que atualmente está desempregado, mora com a mãe no Bairro Minas Gerais, em Colorado e já chegou a ficar sem dar notícias por até 24 horas, porém, esta é a primeira vez que fica tanto tempo fora de casa.

A última namorada que Marcos teve reside na cidade de Ariquemes, no entanto, a mãe não acredita que este tenha ido para lá, pois não levou nenhuma muda de roupa e um de seus sobrinhos, o viu caminhando pelas proximidades da linha 2, no mesmo dia em que desapareceu.

Se alguém tiver alguma informação do paradeiro de Marcos pode entrar em contato diretamente com a família pelos números (69) 98474-6370 / 98500-2554 ou com a Polícia Militar pelo 190.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação

Foto: Ilustrativa