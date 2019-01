Desconto de 10% no IPVA para placas com final 1,2 3 segue até dia 31

Passadas as festas de final de ano, os rondonienses começam a se preocupar com o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Assim como nos anos anteriores, o contribuinte pode parcelar o valor do imposto ou obter até 10% de desconto. Neste ano, em estimativa do governo é arrecadar R$ 290 milhões.

Para os proprietários de veículos com placa final 1, 2 e 3, o prazo para ganhar o desconto é até o 31 de janeiro, assim também como o pagamento parcelado deve começar neste mês, conforme tabela divulgada pela Secretaria de Estado de Finanças (Sefin).

As regras de cobrança, descontos e pagamento do IPVA continuam as mesmas, e que o contribuinte deve se orientar pela tabela de pagamento divulgada Secretaria para receber o incentivo pelo pagamento antecipado, que prevê descontos e outros benefícios como parcelamento de débito.

Texto: Rondônia Agora

Foto: Ilustrativa