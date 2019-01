Familiares de vilhenense diagnosticado com leucemia estão em campanha para arrecadação de sangue

O vilhenense Jovylson Soares de Moura, de 29 anos, recentemente foi diagnosticado com leucemia, e devido à doença estar em estado avançado, teve que ser encaminhado para o Hospital de Base em Porto Velho.

Diante do agravo da doença, os familiares e amigos estão fazendo uma campanha via redes sociais para arrecadar sangue do tipo O+.

As pessoas que possuírem esta tipagem sanguínea e estiverem aptas a realizar a doação, destiná-la ao jovem no Hemocentro de Porto Velho, pois o mesmo necessitará de muitas bolsas durante o tratamento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família