Mais uma motocicleta é furtada de estacionamento público em Vilhena

Em menos de 12 horas que uma motoneta Honda C100 Biz foi furtada do estacionamento do terminal rodoviário de Vilhena, uma motocicleta Honda CG Titan KS, de cor preta, com placa NCR-8794, também sumiu do estacionamento da Prefeitura Municipal.

De acordo com o proprietário da motocicleta, que trabalha no referido órgão, este chegou pela manhã para o horário de expediente normal e deixou a motocicleta no estacionamento, porém, ao sair, próximo das 11h00, não o encontrou mais.

Diante dos fatos, o proprietário, de 31 anos, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.

Em pouco mais de 24 horas, esta é a terceira motocicleta furtada em Vilhena, sendo que a primeira, uma Honda Biz de cor prata, com placa NDP-4466, foi retirada de dentro da casa da vítima, localizada no Vila Operária, na manhã de quinta-feira, 03.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução