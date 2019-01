Marcos Rocha dá posse a equipe de governo e diz que missão é promover a mudança que a população de Rondônia almeja

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, deu posse na manhã desta sexta-feira (4) aos superintendentes, secretários e adjuntos e diretores das autarquias estaduais em solenidade realizada no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

A escolha da equipe de governo foi realizada, segundo Marcos Rocha, com base em três critérios: competência, bom caráter e dedicação, sendo esta última não só o empenho em lutar por mudanças, mas também a capacidade de transpor obstáculos sem desanimar. ‘‘Qualquer pessoa que se envolver em corrupção está fora’’, avisa.

‘‘Estou acreditando muito nos senhores e senhoras, nos que permanecem e os novos para trazer a mudança que a sociedade almeja. Nós não estamos aqui simplesmente para desenvolver uma função, mas, como eu disse em toda a campanha, para trazer a mudança. Temos que abrir a nossa mente e fazer o que é certo independente se isso vai desagradar um amigo ou a um grupo. É o fim do toma lá dá cá’’, garantiu o governador que esclareceu que nenhum deputado indicou alguém para equipe.

Marcos Rocha também destacou que a equipe é formada por profissionais de diversas categorias e escolhidos com o único interesse de trazer transformações e o desenvolvimento de Rondônia. ‘‘Aqui ao contrário do que pode estar sendo divulgado não tem só coronéis, aqui tem professores, contadores, administradores, advogados, analistas de sistema, pessoas que escolhi sem está preocupado se as pessoas vão falar mal. Eu estou preocupado com que a gente vai oferecer de verdade a toda a população’’, afirma.

O governador ainda disse que não espera que ninguém da equipe apresente projetos mirabolantes, mas que trabalhem com o ‘‘pé no chão’’, desenvolvendo aquilo que realmente vai beneficiar a sociedade. ‘‘Preciso de pessoas de pulso firme que faça o que for necessário fazer, pois se não daqui a algum tempo os servidores públicos não vão receber seus salários, não vamos ter condições de honrar os contratos e, para isso, é preciso ter coragem de tomar as atitudes certas. Para isso todos os senhores e senhoras estão cientes’’ disse. ‘‘Temos o compromisso de trazer o melhor para o estado de Rondônia e nós vamos buscar cumprir tudo aquilo que foi falado em nossa campanha’’, reforma o vice-governador Jose Atilio Salazar Martins (José Jodan).

Marcos Rocha também destacou que há uma necessidade real de diminuir o quadro de cargos comissionados no governo, medida semelhante à adotada pelo governo federal. Assim também como oferecer segurança jurídica as policiais Civil, Militar, Técnica e bombeiros. O governador garantiu ainda que haverá mudança na saúde. ‘‘Não temos condições de ficar observando o [Pronto Socorro] João Paulo II e não fazer nada e quanto a isso contamos com o doutor Fernando Máximo, que é um cirurgião e teve a coragem de assumir a secretária de Saúde’’ afirma.

O governador afirmou que este será um governo alinhado com a União e que esteve na posse do presidente Jair Bolsonaro onde aproveitou a oportunidade para discutir medidas para dar dignidade a população de Rondônia.

‘‘As ações que o Estado irá adotar são muito próximas ou extremamente alinhadas com aquelas adotadas pelo governo federal porque por onde eu passei [na campanha] clamaram para que eu mude a história. Então nesses quatro anos, penso em corrigir o máximo possível, não penso em reeleição, porque só assim vamos ter o desprendimento necessário, sem medo de desagradar a grego e troianos, mas unicamente em agradar a população do Estado de Rondônia. Vamos em frente mudar Rondônia de verdade com as bençãos de Deus’’, disse.

NOMEADOS

Secretário-chefe da Casa Civil – Pedro Antônio Afonso Pimentel

Secretária subchefe da Casa Civil – Erika Camargo Gerhard

Secretário-chefe da Casa Militar – Coronel PM Valdemir Carlos de Góes

Secretário executivo do gabinete – Coronel PM Raulino Ferreira da Silva

Controlador-geral do Estado – Francisco Lopes Fernandes Netto

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) – Jailson Viana de Almeida

Secretário de Estado de Finanças (Sefin) – Luis Fernando Pereira da Silva

Secretário adjunto da Sefin – Franco Maegaki Ono

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) – José Hélio Cysneiros Pachá

Secretário adjunto da Sesdec – Hélio Gomes Ferreira

Secretária de Estado da Justiça (Sejus) – Etelvina da Costa Rocha

Secretário de Estado da Saúde (Sesau) – Fernando Rodrigues Máximo

Secretária adjunta da Sesau – Kahane Maia dos Santos

Secretário de Estado da Educação (Seduc) – Suamy Vivecananda Lacerda

Secretária adjunta da Seduc – Maria Conceição Alves

Secretária de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) – Luana Nunes de Oliveira Santos

Secretária adjunta da Seas – Liana Silva de Almeida Lima

Secretário de Estado da Agricultura (Seagri) – Evandro César Padovani

Secretário adjunto da Seagri – Euclides Nocko

Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) – Elias Rezende de Oliveira

Superintendente Estadual de Comunicação – Lenilson Guedes

Superintendente Estadual Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – Sérgio Goncalves da Silva

Superintendente de Gestão dos Gastos Administrativos – José Gonçalves da Silva Júnior

Superintendente de Estado Para Resultados (EPR) – Delner Freire

Superintendente Estadual de Esporte e Lazer (Sejucel) – Jobson Bandeira dos Santos

Diretor-geral do Departamento Est. de Trânsito (Detran) – Neil Aldrin Faria Gonzaga

Diretora adjunta do Detran- Benedita Aparecida de Oliveira

Diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) – Erasmo Meireles e Sá

Superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização – Constantino Erwen Gomes

Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas – Coronel PM Júlio Martins Figueiroa Faria

Comandante geral da Polícia Militar – Coronel PM Mauro Ronaldo Flores Correa

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros – Coronel BM Demargli Costa Farias

Superintende Estadual de Turismo – Gilvan José Pereira Júnior

Superintendente Estadual de Licitação – Márcio Rogério Gabriel

Autor e fotos: Vanessa Moura