Matrículas nas escolas municipais iniciam segunda-feira e ano letivo começa em 7 de fevereiro em Vilhena

As matrículas dos novos alunos na rede municipal começam nessa segunda-feira, 7 de janeiro, no município de Vilhena.

O procedimento seguirá até 07 de fevereiro, quando inicia o ano letivo. A informação é do secretário municipal de Educação (Semed), Clésio Cássio Almeida Costa.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Clésio explicou que atualmente existem 12.000 alunos na rede municipal, mas esse número vai aumentar em mais 500 com a chegada dos novos estudantes,

Ele disse, contudo, que as rematrículas já estão ocorrendo no município.

Em tempo, o titular da Semed agradeceu a toda a equipe da pasta e destacou a enalteceu as ações do prefeito Eduardo Japonês (PV). “Para este ano, pretendemos dar maior estrutura para agilizar as ações no setor educacional. A gestão do prefeito Eduardo tem feito a diferença, algo novo e de qualidade na educação”, destacou.

