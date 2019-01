Motoneta é furtada em estacionamento de rodoviária

O furto ocorreu durante a noite de quinta para sexta-feira, 04, no estacionamento do terminal rodoviário de Vilhena, onde um homem de 54 anos deixou sua motoneta Honda C100 Biz, de cor verde, com placa NDI-1279.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima chegou para trabalhar por volta das 13h00 de quinta-feira, 03, e ao término do expediente, não encontrou mais seu veículo.

A Polícia Militar esteve no local e realizou diligencias, mas não logrou êxito na localização do infrator e nem da motoneta.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa