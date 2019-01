Outubro registra maior número de furtos e roubos em Vilhena no ano 2018

De todos os meses do ano de 2018, outubro foi o que a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena, registrou o maior número de furtos e roubos, que somados, deu um total de 277 ocorrências.

Espantosamente, o referido mês ficou a frente até mesmo de fevereiro, que ficou na 3ª posição, somando 242 registros ao todo, e que normalmente, registra a maior incidência dos casos por se tratar do mês em que as pessoas que viajaram no final de ano, retornam para suas casas e acabam constatando que foram vítimas de criminosos.

Porém, em se tratando de registros por cada crime em especifico, fevereiro, que foi o único mês do ano que não teve nenhum homicídio consumado, registrou apenas em furtos, 208 casos, contra outubro, que somou 188 registros do mesmo crime.

Confira abaixo número de furtos e roubos registrados na delegacia de Vilhena em cada mês do ano de 2018.

JANEIRO

150 furtos + 45 roubos

FEVEREIRO

furtos 208 + 34 roubos

MARÇO

furtos 189 + 36 roubos

ABRIL

furtos 182 + 34 roubos

MAIO

furtos 191 + 40 roubos

JUNHO

furtos 141 + 41 roubos

JULHO

furtos 153 + 28 roubos

AGOSTO

furtos 180 + 50 roubos

SETEMBRO

furtos 133 + 44 roubos

OUTUBRO

furtos 188 + 89 roubos

NOVEMBRO

furtos 191 + 73 roubos

DEZEMBRO

furtos 186 + 57 roubos

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa