Prefeitura de Ji-paraná está com processo seletivo aberto para contratação de estagiários

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), irá abrir na próxima segunda-feira, 07 de janeiro, as inscrições para processo seletivo prevê a contratação de 24 estagiários que deverão atuar nas Secretarias Municipais de Fazenda, Meio de Ambiente, Assistência Social e Controladoria Geral do Município.

Estão sendo disponibilizadas 16 vagas para estudantes do Ensino Superior e 8 vagas para estudantes do Ensino Médio ou Profissionalizante. O processo seletivo também prevê vagas para Cadastro Reserva.

O valor da remuneração é de R$ 500,00 para os aprovados nas vagas para nível superior e de R$ 400,00 para as vagas destinadas aos alunos do ensino médio. A contratação é por um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses caso haja necessidade. A carga horária é de 20 horas semanais.

As vagas são para estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC em Pedagogia, Psicologia, Sistema de Informação, Serviço Social, Administração de Empresas, Direito, Ciências Contábeis, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura e alunos de Nível Médio e profissionalizantes nas áreas de técnico em Floresta e técnico em Informática.

De acordo com as informações disponibilizadas pela prefeitura, as inscrições são gratuitas, e devem ser feitas através do portal www.ciee.org.br , no período de 07 de janeiro de 2019 até as 23:59 horas do dia 20 de janeiro de 2019 (Horário de Brasília).

Conforme informou o Controlador Geral do Município, Elias Caetano, as vagas são somente para estudantes que estiverem estudando e residindo em Ji-Paraná e a seleção dos candidatos será através de prova objetiva, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de informática.

Para maiores informações, os interessados poderão acessar a página do CIEE, www.ciee.org.br e obter o edital referente ao processo seletivo a partir de segunda-feira, 07 de janeiro.

