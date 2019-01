Vilhenense deve realizar dois amistosos antes da estreia contra time de Rolim

O Vilhenense Esportivo Clube pretende realizar dois amistosos antes da estreia do Campeonato Rondoniense 2019.

O “Leão do Norte”, como é conhecido, estreia em 03 de fevereiro contra o Guaporé Futebol Clube, de Rolim de Moura. O jogo ocorrerá no estádio José Ângelo Cassol, na casa do adversário, pela primeira rodada da competição estadual.

De acordo com técnico da equipe vilhenense, Tiago Batizoco, a intenção é conseguir fazer dois amistosos, mas ainda está definindo as datas. Afirmou, porém, que está realizando uma longa preparação com a equipe que avaliou de forma positiva.

“Vamos colocar em prática o que foi programado junto com a comissão técnica. Os atletas têm correspondido de maneira exemplar a cada treino”, frisou.

Faltando um mês para a estreia, Tiago destacou que está focado na reta final da preparação e reforçou que os treinos serão 90% parte física e 10% técnico/tático.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia