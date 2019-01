Assaltante rouba motoneta e foge deixando outra furtada no local

Na noite de sexta-feira, 04, um assaltante roubou uma motoneta Honda Biz 125, de cor vermelha, com placa QTH-1340 em frente ao edifício Roma, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Vilhena e fugiu deixando no local, uma C100 Biz de cor verde, com placa NDI-1179, que tinha sido furtada na madrugada do mesmo dia.

De acordo com o registro da ocorrência, um jovem de 18 anos chegou ao edifício para conversar com um amigo, quando foi rendido pelo assaltante armado, que trajava camiseta cinza, calça jeans azul, chinelo e capacete preto.

Após se apossar das chaves da motoneta da vítima, que é modelo 2018, o meliante fugiu deixando no local do crime, o veículo no qual chegou que é modelo 2001 e que havia sido furtado do estacionamento do terminal rodoviário de Vilhena, na madrugada do mesmo dia.

A polícia Militar realizou diligências em prol da localização do infrator, mas não logrou êxito. A motoneta abandonada foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da recuperação.