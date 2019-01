Caçadores são presos pela PRF por porte ilegal de arma de fogo

Às 18h45 de sexta, 04, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava abordagens em um ramal de acesso à Estrada Velha, que liga Vilhena a Colorado, quando repararam um veículo acessando uma propriedade rural de forma suspeita, para escapar da fiscalização.



De pronto, os agentes se deslocaram ao encontro do veículo e iniciaram a fiscalização, em meio a qual foi encontrada, sob o banco traseiro do carro, uma espingarda de calibre 32, da marca Rossi e um binóculo de visão noturna, que seriam utilizados para a prática de caça, conforme foi confessado pelos dois ocupantes do veículo.



Considerando que nenhum dos dois indivíduos apresentou a documentação referente ao armamento, ambos foram presos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo a ocorrência entregue na UNISP de Vilhena.

Fonte: Assessoria