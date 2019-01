Deputado repudia ação eleitoral, articulada por membro do PSDB, sem aval da executiva estadual

Ao tomar conhecimento da ação eleitoral proposta isoladamente por um membro do PSDB contra os deputados estaduais eleitos Cirone da Tozzo e Cássia das Muletas, ambos do Podemos, pedindo à Justiça a perda do mandato por não ter observado o número correto de mulheres com direito a cota partidária, o deputado estadual Laerte Gomes (PSDB) repudiou o que chamou de “ação tacanha” e o desrespeito a Executiva Estadual do PSDB, que não foi chamada a opinar sobre o caso.

“Não podemos admitir tamanha pequenez em nossos quadros”, disse o parlamentar reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa. “O momento é de união entre os parlamentares para trabalhar em favor do desenvolvimento do nosso Estado”, acrescentou ele. Laerte Gomes considerou muito grave a ação isolada de um partidário tucano ao propor a ação contra o Podemos usando o nome do PSDB. “Nem mesmo o advogado do partido foi acionado, que tem procuração e é legitimado a atuar nas esferas jurídicas”, relatou.

Laerte conversou com a deputada federal Mariana Carvalho, presidente estadual da sigla, e a parlamentar confirmou que não autorizou ninguém a usar o nome do partido para entrar com ação contra partidos ou candidatos eleitos. “A executiva precisava ser consultada antes de tomar tal decisão”, reafirmou o deputado, Tesoureiro do PSDB e líder do partido na Casa de Leis, citando o Regimento Interno do PSDB.

Na próxima semana, Laerte pretende convocar uma reunião extraordinária da Executiva Estadual para discutir o assunto e tomar providências contra o ato. “Precisamos fazer valer nossas atribuições enquanto membros da cúpula partidária”, encerrou.

Autor: Rondoniagora

Foto: Extra de Rondônia