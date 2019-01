Ex-prefeita agradece senadores e deputados por liberação de recursos: “Frutos positivos para Vilhena”

A ex-prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, agradeceu aos oito deputados federais e aos três senadores de Rondônia pelo empenho em liberar recursos para serem investidos no município.

“Com o coração cheio de alegria agradeço aos deputados federais e senadores por manterem o compromisso com nosso município. Lutamos muito por recursos para serem investidos na saúde de Vilhena e, graças ao empenho dos parlamentares, a emenda de R$ 20 milhões de 2018, que não foi empenhada, foi mantido o valor de R$ 11.900 milhões para 2019. Com certeza será de suma importância para a saúde do nosso município. Um trabalho que iniciamos no final de 2017 e graças a Deus se concretizou”, explicou a ex-prefeita.

Rosani lembra que também saiu mais R$ 2 milhões do Senador Acir Gurgacz para serem investidos na saúde e em asfalto no município, e R$ 2,3 milhões do senador Valdir Raupp e da deputada federal Marinha Raupp para reforma do Hospital Regional que já foi assinado convênio na Caixa Econômica Federal.

“Pegamos um Município com muitas dificuldades, com a folha de pagamento atrasada e muitas outras dívidas, pagamos todas as contas e deixamos o caixa da Prefeitura de Vilhena com R$ 27 milhões. E a grande transformação seria feita em 2018/2019. Nos dedicamos com todo afinco para deixar projetos e recursos engrenados para alavancar o Município e fico muito feliz em ver que o trabalho que realizamos deixou frutos positivos. Desejo ao atual prefeito um bom trabalho e que Vilhena continue desenvolvendo”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria