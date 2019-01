Homem é preso em posse de botija furtada de distribuidora de gás

Um homem de 50 anos foi preso no início da manhã deste sábado, 05, na Avenida, 34, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena, após ter sido flagrada com uma botija roubada de uma distribuidora de gás.

De acordo com o registro da ocorrência, populares chamaram a polícia devido o suspeito estar transitando pela via com o objeto e durante abordagem ao mesmo, foi constatado através da data de envasamento, que a botija era pertencente ao último carregamento recebido pela distribuidora Ferreira Gás, onde um ladrão arrombou o portão durante a madrugada.

Diante dos fatos e devido o suspeito, que apresentava fortes sinais embriaguez, como odor etílico, fala alterada e falta de equilíbrio, não ter conseguido precisar a origem da botija, este recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).