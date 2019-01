Homens são detidos no Cristo Rei por posse ilegal de arma de fogo

Na tarde de sexta-feira, 04, um homem de 31 anos e dois jovens de 25 e 21, foram detidos por posse ilegal de arma de fogo, na Rua 1513, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Após avistar os três indivíduos transitando pela Avenida Melvin Jones, em um veículo Honda Civic de cor prata, com placas NEA-9910, uma guarnição da Polícia Militar solicitou reforços e fez o acompanhamento dos agentes, que ao avistarem a guarnição, subiram os vidros do carro em atitude suspeita.

Já na Rua 1513, foi efetuada a abordagem aos envolvidos, que não reagiram e em buscas pelo automóvel, foi encontrado na proteção lateral do câmbio, um revólver calibre 38, com numeração legível e carregado com seis munições intactas.

Quando questionados sobre a propriedade da arma, o jovem de 21 anos, que já é conhecido da polícia por sua periculosidade, assumiu a mesma, recebendo voz de prisão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta