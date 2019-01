Japonês anuncia Faiçal como novo diretor do Hospital Regional em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira o prefeito Eduardo Japonês anunciou a nova direção do Hospital Regional de Vilhena e a coordenação da Atenção Básica do município.

No HRV entra Faiçal Akkari, ex-diretor da unidade, ocupando a vaga de Ana Carla Andreola que foi nomeada a nova coordenadora da Rede de Atenção Básica. Herdando importante legado de Ana, o novo diretor do hospital visitou o Regional juntamente com o prefeito e o secretário de Saúde para ser apresentado à equipe.

Após reuniões nesta sexta-feira, dia 4 de janeiro, a troca do comando aconteceu de forma natural em conversas no gabinete da Prefeitura. “Durante o último ano me doei e fiz meu melhor para o hospital funcionar dignamente. Conseguimos avançar bastante e fico feliz de ter feito parte desta história, de ter deixado tido essa oportunidade. Agora a missão de fortalecer a rede básica, algo que eu sempre considerei primordial, será meu objetivo e minha alegria também”, conta Ana Carla.

A diretora deixa o cargo tendo sido responsável por aumento de 150% no número de cirurgias em relação a 2017, recuperação de equipamentos, reestruturação da recepção, repactuação do parto adequado para gestantes em Vilhena, entre outros avanços. Também foi em sua gestão do hospital que o mamógrafo entrou em funcionamento realizando centenas de mamografias laudadas no primeiro Outubro Rosa em vários anos.

Ana Carla vai substituir e somar forças com Clair Cunha na Atenção Básica, com a missão de fortalecer os postinhos e outras unidades para desafogar o Hospital Regional. “Estou empolgada e animada com esse trabalho. Quero fazer valer a planificação na cidade e participar da inauguração das novas unidades que estão previstas para abrir neste ano. Será um ano de muitas realizações para a Saúde”, conta Andreola.

Faiçal Akkari já tem experiência no cargo e conhece a estrutura do Hospital Regional. Formado em Administração, foi servidor do Sine, secretário municipal de Obras, secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, diretor do Hospital Regional de Vilhena, secretário governamental e exerceu várias funções no SAAE. Tem experiência com projetos urbanos, associativismo e cooperativismo.

Em visita ao Hospital na tarde de ontem, Faiçal conheceu a equipe da instituição e conversou com o prefeito sobre as necessidades do HRV. “Temos uma equipe técnica muito boa na Saúde e queremos que todos contribuam para a cidade ter bom atendimento. Tanto na Rede Básica como no Hospital, nosso objetivo é fazer o vilhenense se sentir respeitado. Este ano teremos essa oportunidade como nunca antes. Agradeço a confiança do Faiçal e da Ana nas missões que estão assumindo”, contou o prefeito Eduardo Japonês.

O secretário de Saúde destacou a capacidade de Faiçal e agradeceu à Ana Carla. “Agora estaremos ainda mais próximos, eu e a Ana. Lidando com a Atenção Básica estaremos também cuidando do HRV. No Faiçal eu deposito minha confiança para que façamos um grande trabalho aqui no hospital”, completou Afonso.

“Dirigir o HRV é uma tarefa árdua mas que aceito de bom grado. Termos a oportunidade de contribuir para nosso município é algo que me dá prazer. Agradeço ao prefeito e ao secretário por terem me escolhido”, pontuou Faiçal.

Autor e foto: Assessoria