Mulher é morta com facada no pescoço no Jardim Primavera

Uma mulher de cerca de 30 anos, identificada apenas como Eliana, foi assassinada com uma facada no pescoço por volta das 20h00 deste sábado, 05, na Avenida Perimetral, no Jardim Primavera, em Vilhena.

Informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, dão conta de que Eliana, que era usuária de drogas, saiu correndo já ferida de uma construção abandonada e morreu na calçada da residência vizinha.

Até o momento a polícia não tem informações de quem possa ter cometido o crime.

O corpo da mulher foi removido pela Funerária Vilhena, onde aguarda por reconhecimento de familiares.

Texto e fotos: Extra de Rondônia