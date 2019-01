Sexta tem show de Léo & Raphael em Vilhena; concorra a ingressos

Os sertanejos Léo & Raphael donos dos sucessos “Tchau Brigado”, “Som de Peão” e “Cê Gosta” se apresentam na próxima sexta-feira, 11, na casa de shows Old Ranch em Vilhena.

Os ingressos estão em seu primeiro lote, podendo ser adquiridos na Conveniência Brigadeiro e Banca do Zóio a R$ 40,00 pista, R$ 70,00 vip e camarote para vinte pessoas R$ 1800,00.

O Extra de Rondônia em parceria com o Old Ranch sorteará três entradas, para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação