União Cacoalense apresenta elenco e inicia preparação para o estadual

Após 4 anos fora, a Raposa da BR está de volta ao campeonato rondoniense de futebol. Detentor de dois títulos estaduais e com uma torcida apaixonada, o União Cacoalense promete fazer bonito na disputa deste ano.

Com este objetivo, nesta última sexta-feira, 04, a diretoria do clube apresentou no estádio Aglair Tonelli o plantel para a temporada 2019. Comissão técnica e boa parte dos jogadores puderam, finalmente, serem apresentados à imprensa e à torcida. No elenco, até o momento, cinco jogadores da casa e 16 vindos de todas as partes do Brasil. Um dos destaques do elenco é o meia atacante Bida e o volante Tião Bahia.

Quem estará no comando da equipe será o campeão estadual de 2017 pelo Real Ariquemes, Simônio Veiga. Além da vasta experiência como treinador, Simônio ainda conta com o fato de já ter atuado como jogador da Raposa da BR, além de já ter sido treinador da equipe no passado.

Segundo o preparador físico Fernando, vindo do futebol brasiliense, “neste momento será feito um trabalho físico com os atletas”. Os treinamentos ocorrerão em dois períodos, sendo intercalados entre Centro Esportivo Vila Olímpica, Estádio Aglair Tonelli e Campo do Vilage do Sol.

Visando o início do estadual em fevereiro, a equipe cacoalense já tem amistoso marcado para o próximo dia 27 de janeiro. O adversário será o Cuiabá, time que estará na série B do Brasileirão deste ano.

A estreia do União Cacoalense no campeonato rondoniense acontece já com o “Clássico da Morte”, contra o Ji-Paraná, no Estádio Biancão.



Autor : Wilson Rocha Neto

Fotos: Divulgação