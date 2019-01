Centro é considerado o maior alvo de ladrões pelo segundo ano consecutivo em Vilhena

A reportagem do Extra de Rondônia levantou junto à assessoria da Polícia Militar, qual bairro registrou o maior número de furtos e roubos durante os meses de janeiro a novembro de 2018 e o Centro, assim como no ano de 2017, ficou a frente dos demais, sendo considerado o maior alvo de bandidos em Vilhena.

De acordo com os números levantados, os moradores e transeuntes do Centro, foram alvos de 260 crimes de furtos e roubos, seguidos pelos do Bairro Cristo Rei, que desta vez levou o segundo lugar, com 161 registros.

Em 2017, o Jardim Eldorado, onde se localiza o Park Shopping Vilhena e uma das praças mais frequentadas da cidade, por crianças e adeptos da prática de exercícios físicos, ficou a frente do Bairro Cristo Rei, porém, em 2018, registrou menos casos, que somados, dão um total de 126 ocorrências.

Já os três bairros considerados pelos números de furtos e roubos, como os mais tranquilos para se viver, são Novo Horizonte, com apenas dois registros, Jardim Green Ville, com quatro e Barão do Melgaço III, que durante todo o ano, registrou 7 ocorrências.

Confira a baixo o número de furtos e roubos registrados em cada bairro de Vilhena, de janeiro a novembro de 2018.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa