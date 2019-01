Mesmo após 16 anos de viuvez, mulher denuncia ex-sogra afirmando sofrer perseguição

Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena para denunciar por injúria, a mãe de seu marido, já falecido há 16 anos.

De acordo com o registro da ocorrência, mesmo tendo se passado 16 anos da morte do marido, a vítima vem sofrendo perseguições por parte da ex-sogra, que se intromete na sua atual vida conjugal e na criação de suas filhas.

Ainda de acordo com a vítima, nem sua atual sogra escapa dos insultos da agente, que na última sexta-feira, 04, além de ofendê-la com palavras de baixo calão dentro da agência do Banco do Brasil, ainda tentou agredi-la com uma carteira de mão.

Diante dos fatos, a mulher procurou a polícia a fim de que as autoridades dêem um basta na situação.

