Com artilheiro de 2018, Vilhenense apresenta reforços para o rondoniense deste ano

O Vilhenense Esportivo Futebol Clube realizou, na manhã desta segunda-feira, 07, a apresentação de três atletas que reforçarão o elenco para a temporada do Campeonato Rondoniense 2019.

O objetivo da diretoria é montar um elenco competitivo, visto que no estadual deste ano, o Leão do Norte por pouco não obteve uma vaga no cenário nacional.

O primeiro reforço trata-se do zagueiro Joanderson Souza Nogueira “Jojó”, que já defendeu os clubes Olímpico (SE), Flamengo de Guanambi (BA), Atlético Juventus (SC), Jacuipense (BA) e por último esteve no Jequié (BA).

O segundo é o experiente zagueiro Junior Alberto dos Santos, 34 anos, conhecido por “Junior Porto”, que possui passagens pelo Santa Helena (GO), Bangu Atlético Clube (RJ), Anapolina (GO), Real Desportivo Ariquemes (RO) e o VEC (RO).

O terceiro reforço é o atacante Ariel Silva dos Santos, 27, que está de volta ao clube na sua segunda passagem. Ele foi artilheiro do rondoniense em 2018. Além do Leão Norte, o atacante defendeu os clubes e América (SC), Metropolitano (SC), Paulista (SP), União (PR) e Fluminense do Itaum (SC).

Texto: Extra de Rondônia ( Petter Vargas)

Foto: Assessoria