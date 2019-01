Ligue Certo sorteará um celular para seus clientes; vote e escolha o modelo de sua preferência

O Ligue Certo sorteará um aparelho de celular para os usuários do aplicativo. E para saber qual o modelo mais requisitado pelos clientes, a equipe está com uma enquete aberta onde disponibiliza duas opções: Galaxy S9 e Iphone X.

Para participar da enquete e concorrer ao prêmio, basta baixar o aplicativo, avaliar seu uso e enviar o print para o número (69) 9 8422-9090.

MAIS SOBRE O APLICATIVO

O Ligue Certo completará sete anos no mercado, estando presente nos 52 municípios de Rondônia, e em breve estabelecerá franquias em todo o Brasil.

Hoje o grupo do Facebook possui mais de 150 mil membros, seu site conta com mais de 20 mil acessos por dia e é um dos aplicativos mais baixados, com cerca de 14 mil usuários. Vale lembrar que o app está disponivel para Android, IOS e Windows Phone.

E tem mais, o Ligue Certo funciona sem acesso a internet, o que garante mais comodidade e segurança.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação