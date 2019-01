Luizinho Goebel garante construção de barracão para sede de associação em Cerejeiras

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) assegurou a destinação da emenda parlamentar, para a construção da sede da Associação do Club Internacional da Comunidade da Linha 4, em Cerejeiras. O recurso destinado à obra foi disponibilizado pelo governo de Estado, junto ao Departamento de Estada e Rodagem (DER), totalizando R$ 204 mil reais.

“Estamos contentes e satisfeitos com a liberação do recurso para poder dar início à obra de construção do barracão da comunidade. Ainda temos outros projetos que já foram liberados e os serviços estão sendo executados. Estamos atendendo os municípios e liberando emendas para realizar obras em Cerejeiras”, enfatizou Luizinho.

Luizinho Goebel destacou ainda a importância na liberação de emendas para as associações rurais da cidade, isso no decorrer de 2018.

O parlamentar relembrou os benefícios tragos como um trator de pneu a Associação João Bosco na Linha 2, km 7,5 da 4º para 5° Eixo na comunidade dos Colombo, um triturador para a Associação Araras e uma centrifuga radial inox com motor elétrico para a Associação dos Apicultores.

Além de um pulverizador, três carretas agrícolas, duas grades aradoras, dois tratores de pneus, dois distribuidores de calcário, plantadeira de arrasto, forrageira, distribuidor de adubo de arrasto, jato pulverizador, arado subsolador, roçadeira hidráulica, quatro balanças tronco todas entregues nas Associações da linhas 1, 2, 4 e 5, para que pudessem mecanizar os empreendimentos da agricultura familiar.

Todos estes equipamentos foram conseguidos pelo deputado Luizinho por meio de emendas individuais, indicações e projetos. “Este ano vamos continuar trabalhando como sempre para continuar beneficiando os municípios, as prefeituras e as associações”, concluiu ele.

Texto: Assessoria Parlamentar

Fotos: Wilmer G. Borges