Motociclista sofre escoriações ao ser atingida por caminhonete

O acidente acorreu na manhã desta segunda-feira, 07, no cruzamento da Avenida Benno Luiz Graebin com a Rua Duzalina Milani, em frente ao CEEJA, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações, o motorista de uma camionete Toyota Hillux transitava pela Rua Duzalina Milani, sentido Juína, quando teria avançado a preferencial e se chocado com a condutora de uma motoneta Honda Biz 125, que transitava pela avenida Benno Luiz Graebin, sentido Brigadeiro Eduardo Gomes.

Na queda a motociclista sofreu escoriações pelo corpo, precisando ser conduzida ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Transito (P-TRAN) registrou o caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia