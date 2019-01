Veja quem marcou presença no “Baile do Mandela” do Village

Na noite do último sábado, 05, a equipe do Lucas Britto Produções realizou o “Baile do Mandela” na casa de shows Village em Vilhena, trazendo para o público atrações locais e regionais.

O evento contou com a animação de MC Bruninho da VHA, MC Nescaubec, MC Bob, Meire Cabianchi e DJ PMASI.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa. Confira.

Texto e fotos: Extra de Rondônia