VÍDEO: com coleta suspensa devido a feriados, vereadores recolhem lixo doméstico acumulado em Cabixi

Dois vereadores resolveram arregaçar as mangas e colaborar com a limpeza urbana em distritos do município de Cabixi, na região do Cone Sul de Rondônia.

Ao perceberem o acúmulo de lixo doméstico resultado dos feriados de final de ano, os vereadores Fábio Antônio da Graça e Aparecido Oliveira Feltrim “Cidinho” resolveram agir e, com ajuda dos servidores Josias e Zé Maria, coletaram o lixo em ruas de várias comunidades.

A ação foi realizada nos distritos em 31 de dezembro e 05 de janeiro, dias em que são feitas a coleta do lixo, mas os garis não foram liberados para suas atividades.

Num áudio divulgado em grupos de whatsapp, Fábio explica a atitude “para saber e sentir na pele como é difícil o trabalho dos servidores que fazem a coleta do lixo do município”.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação